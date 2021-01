El Buró de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) emitió este lunes un boletín sobre posibles amenazas de “Protestas armadas”, que comenzarían desde este sábado hasta la toma de posesión del nuevo presidente norteamericano Joe Biden, el 20 de enero.

El FBI indicó que se pretende nuevamente tomar por asalto el Capitolio, tal y como ocurrió el pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del actual mandatario Donald Trump.

El hecho que ocasionó gran conmoción tanto en Estados Unidos, como en otras naciones del planeta dejó un fallecido.

“Se están preparando protestas armadas en los capitolios de todos los 50 estados del país desde el 16 de enero hasta el 20, así como en el Capitolio (de Washington) entre el 17 y el 20 de enero”, indica la circular interna a la que tuvo acceso el canal de televisión ABC.

BREAKING: The FBI has sent a memo to law enforcement agencies across the country warning of possible armed protests at all 50 state capitol buildings starting Jan. 16. https://t.co/iTS1hriKaJ

— NBC News (@NBCNews) January 11, 2021