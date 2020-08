Cavett de 21 años, viajó de Georgia a Florida el pasado mes de julio y a su hijo de dos años lo encontraron caminando solo en Miramar.

Esto es lo último que sabe el FBI de lo que pasó con Leila Cavett

Después Ryan contó que regresaron en su carro el domingo 26 de julio en la madrugada (cerca de las 2:30 am) a la estación de gasolina y que esa fue la última vez que vio a la joven cuando supuestamente se fue con otros dos hombres. Sin embargo, el video de vigilancia de la estación de servicio muestra que el automóvil de Ryan sale del lugar a las 8:15 a.m. de esa mañana y regresa aproximadamente a las 8:38 am, “lo cual es consistente con el período de tiempo en el que el niño fue abandonado y recuperado”, dicen los documentos del caso.

Las autoridades también refieren en su investigación, que el carro de Ryan estaba en un complejo residencial en Miramar, cerca del lugar en donde encontraron al hijo de Cavett y además señalaron que la estación de gasolina está a menos de tres millas de ese lugar.

Además, el informe del caso revela que el hombre usó la tarjeta de débito de la joven desaparecida en Walmart, en donde compró bolsas de basura extra grandes de 39 galones y dos cajas de eliminador de olores para alfombras. Después Ryan regresó al mismo lugar, según muestra un video de vigilancia, para comprar un rollo de cinta adhesiva de alta resistencia.

Posteriormente un amigo del sospechoso dijo a las autoridades, que el día que Leila desapareció, él le intentó vender una camioneta blanca como la de la joven por $1,000 dólares.

Este sábado los investigadores continuaron trabajando en el caso y revisaron el auto de Ryan marca Lexus, en donde encontraron un contenedor de un limpiador de cloro multiuso, varias bolas de basura negras y una sustancia blanca en polvo debajo del asiento del pasajero.

Fuente: Telemundo51

