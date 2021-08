Los agentes de aduanas confiscaron más de $ 2.7 millones de dólares en efectivo a viajeros estadounidenses y extranjeros que no declararon legalmente el dinero en los aeropuertos y puertos de Florida este año fiscal, que finaliza el próximo mes.

Esto representa un gran aumento de las incautaciones federales de 2020 de $ 2 millones en Florida, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La ley federal establece que los viajeros pueden traer todo el dinero que quieran cuando viajan dentro o fuera del país, pero deben declarar cualquier monto superior a $ 10,000 a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Los viajeros que no declaren sus fondos corren el riesgo de que los agentes de aduanas les quiten el dinero, pero las estadísticas de incautaciones sugieren que más personas todavía intentan pasar grandes fajos de efectivo a los agentes federales.

CORRECTION: On Saturday, CBP officers at @PHLAirport seized more than $99K from a U.S. family headed to the Palestinian territories after only reporting that they were carrying $65K. We apologize for the error. Read more: https://t.co/pMVlyk0dZo

En marzo, agentes de aduanas detuvieron a una pareja cubana en el Aeropuerto Internacional de Miami antes de abordar un vuelo de Swift Air a Cuba.

En Florida, el Aeropuerto Internacional de Miami, reconocido como un centro de efectivo, contrabando y contrabando de drogas, se encuentra entre los cinco principales en los Estados Unidos por incautaciones federales de dinero de viajeros que no lo declaran legalmente, una suma total de $ 91.5 millones entre 2000 y 2016, según un informe del Institute for Justice reseñado por el Miami Herald.

El informe de incautación del aeropuerto, basado en estadísticas de la base de datos de decomiso del Departamento del Tesoro, se centra en los viajeros cuyo dinero fue tomado por funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza.

El informe,titulado Jetway Robbery? Seguridad Nacional e Incautación de Efectivo en Aeropuertos, dice que los oficiales de aduanas incautaron $ 2 mil millones en más de 30,000 incautaciones en aeropuertos de Estados Unidos durante un período de 17 años.

CBP officers at @BWI_Airport recently seized a combined $82K from four men heading to Jamaica. There is no limit to the amount of money that travelers may carry when crossing U.S. borders, but travelers must fill out a form if carrying over $10K.

More: https://t.co/Cz8eKYs3EP pic.twitter.com/fS9GGPzbXa

— CBP (@CBP) August 17, 2021