Roger Federer admitió que se sintió como el nuevo de la gira después de perder la calma durante la victoria en segunda ronda contra Marin Cilic en el Abierto de Francia en una fila sobre toallas.

Después de haber ganado el primer set, Federer estaba un break abajo en el segundo cuando Cilic le hizo saber al árbitro Emmanuel Joseph que estaba descontento con el tiempo que su oponente pasaba recuperando su toalla entre puntos, reportó News Break.

El árbitro francés amonestó a Federer, lo que provocó una furiosa respuesta del 20 veces campeón del Grand Slam, que, al haber estado ausente la mayor parte del año pasado por problemas de rodilla, no está familiarizado con el cambio de normativa que impide a los recogepelotas manipular las toallas de los jugadores.

Federer, famoso por la rapidez de su juego, permitió que su descontento continuara y perdió el segundo set, pero se recuperó bien para asegurar una victoria por 6-2 2-6 7-6 (4) 6-2 sobre su viejo rival Cilic.

El suizo dijo: “Al principio no entendía lo que pasaba hasta que me di cuenta de que debía haberme dicho algo sobre una advertencia, y entonces traté de entender por qué”.

“No sentí que le estuviera haciendo esperar, hasta que me di cuenta, sólo cuando me senté, es que en realidad Marin había pegado un saque una vez mientras yo aún no estaba en posición.

“Y pensé que estaba trabajando en su saque, lo que me pareció muy extraño, pero me di cuenta de que debía estar molesto durante un rato y le dije al árbitro: ‘¿Por qué no me lo dijiste? No sabía que estaba molesto’. Me dijo: ‘Bueno, me imaginé que lo sabías'”.

Federer metió a Cilic en el debate, destacando la cantidad de veces que el croata bota la pelota antes de servir.

“Cuando pone el pie en el suelo para prepararse para el saque, aún no está listo”, dijo el jugador de 39 años. “Todavía da 10 botes. No estoy de humor para quedarme ahí y decir: ‘Aquí estoy para que te prepares’. Empieza a botar ya y me subo cuando siento que también estoy listo para ir.

“Así que siento que fue un malentendido en muchos niveles. No lo entendí ni lo comprendí, y supongo que soy nuevo en la nueva gira. Fue bastante interesante vivirlo. Le dio un poco de energía al partido, lo que me gustó”.

La pareja se ha enfrentado dos veces en finales de Grand Slam, la última en el Abierto de Australia en 2018, con Federer ganando en ambas ocasiones, pero la caída de Cilic en el ranking significó que el premio en juego esta vez era simplemente un encuentro en tercera ronda con Dominik Koepfer.

Federer, que solo había ganado un partido antes de llegar a París desde el Abierto de Australia del año pasado tras dos operaciones de rodilla, se había sorprendido a sí mismo con su nivel en su victoria en primera ronda ante Denis Istomin.

Los momentos cruciales llegaron en el tercer set, cuando Federer desperdició una oportunidad de oro para ponerse con dos breaks de ventaja y se vio relegado, pero jugó un excelente tie-break y terminó con fuerza el cuarto set.

Dijo: “Creo que ha sido un buen partido para mí. Un poco de altibajos en el segundo y tercer set.

“Lo bueno es que salgo de un partido así y sé por qué hubo altibajos. Y que pude alcanzar un nivel sólido una vez que él volvió a romper en el tercer set y las cosas se veían peligrosas para mí”.

“El hecho de que haya sido capaz de subir una marcha, permanecer con él y luego alejarse de él, creo que me da mucha confianza. Así que creo que ese cuarto set fue muy importante y agradable para mí, porque es difícil repetir ese tipo de momentos de presión”.