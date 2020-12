Cientos de personas esperan ansiosas por unos regalos que no llegarán a tiempo.

Por Redacción Miami Diario

Estas navidades serán inusuales por muchos motivos incluyendo que miles de personas en Miami y todos los Estados Unidos recibirán sus paquetes de manera tardía debido al volumen inusual de entregas que experimentan compañías como Fedex y UPS.

El venezolano Pedro Díaz lleva tres días seguidos visitando la tienda más cercana de Fedex que tiene cerca del Downtown de Miami y ya no tiene esperanzas que su familia reciba los regalos que con tanto esmero les compró.

“Me siento muy mal porque por el mal trabajo de otros mi familia no va a poder abrir sus regalos y a estas alturas hay algunos que no los encuentran o no los pueden rastrear”.

Las quejas no vienen solo de los clientes. También de los distribuidores que están comprometidos con sus clientes. Un artículo reciente del Wall Street Journal indicaba que comerciantes que venden sus productos a través de plataformas como Ebay, Amazon o Walmart se quejaban de igual forma de los retrasos de Fedex y UPS.

Un vocero de Fedex le dijo a la misma fuente que se habían preparado para esta temporada pero que los volúmenes recibidos eran superiores a los esperados.

La cubana Francisca de Armas le dijo a Miami Diario que es “injustificable después de todo lo que hemos pasado en este 2020 que ahora tampoco sus hijos reciban sus regalos. Es un desastre lo que está sucediendo y no tenemos respuesta”.

Fedex y UPS alegan por su parte que los protocolos de seguridad debido al COVID-19 evitan que las entregas sean más rápidas.

Sin embargo, para el dominicano Juan Carlos Pereira, “si estas compañías cobran por sus servicios pues deben responderle a sus clientes de una manera eficiente y hacerse responsables de las tardanzas”.

Solamente en septiembre de este año el comercio electrónico en Estados Unidos creció un 37%. Este 2020 se han entregado en el país unos 3000 millones de paquetes, 800 millones más que en 2019.

Los retrasos en la entrega de paquetes por parte de Fedex y UPS en Miami y en el resto de Estados Unidos harán que esta navidad también sea recordada diferente y que muchas familias se queden esperando a un Santa que nunca llegará.

