Disneyland Resort, fue el primero de dos parques temáticos construidos en Anaheim, California e inaugurado el 17 de julio de 1955, por lo que hoy cumple 66 años desde que sus puertas fueron abiertas por el mismísimo Walt Disney.

Aunque este aniversario, al igual que el 65 tendrá menos espectáculos por la pandemia del COVID-19, los disneylovers seguramente lo recordarán de alguna forma en redes sociales.

Here's to celebrating 66 years of magic at the #Disneyland Resort! Thank you for joining us on the journey from 1955 to now! #MagiclsHere pic.twitter.com/tvMoo9d132

— Disneyland Resort (@Disneyland) July 17, 2021