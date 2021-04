Luego de varios estudios y de una suspensión dio la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FEMA), autorizó la reanudación de la vacunación contra el Covid-19 con las dosis Johnson & Johnson, en Miami.

Así lo informó este lunes la portavoz del FEMA, Carmen Gloria Rodríguez, a través de un comunicado.

“Los centros de vacunación apoyados por el gobierno federal reanudaron el uso de la vacuna Johnson and Johnson durante el día de hoy”, dijo Rodríguez.

La vacunación con las dosis de la compañía belga Janssen, filial belga de Johnson & Johnson había sido suspendida debido a que estaba generando algún tipo de reacción en los pacientes, como coágulos de sangre.

Mike Jachles, miembro de la División Estatal de Gestión de Emergencias, expresó en una conferencia de prensa que para recibir la vacuna de la marca belga las personas tendrán que firmar una carta de consentimiento confirmando que han recibido orientación sobre las posibles reacciones de la dosis.

“La persona puede decir si se quiere poner la vacuna, es a elección de la persona”, aclaró la portavoz de FEMA.

Mientras, que Joe Carollo, comisionado de la FDA, indicó que hasta tanto no haya una seguridad que se pueda colocar la vacuna sin peligro, no la recomendará.

