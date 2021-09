Las Escuelas del condado de Orange realizarán feria de empleo la próxima semana y ofrecen $ 3.500 de bono.

Entre el 8 y el 10 de septiembre, las Escuelas Públicas del Condado de Orange intentarán cubrir alrededor de 150 puestos vacantes en una feria de empleo. El evento está siendo organizado por los Servicios de Alimentos y Nutrición, según informó OCPS por medio de un comunicado.

El evento se realizará durante tres días, entre las 9:30am a la 1:30pm, en el edificio de Servicios de Alimentación y Nutrición del Distrito Escolar Público del Condado de Orange, en 8101 Benrus St.

“Buscamos candidatos que amen trabajar con niños y quieran tener un impacto en sus vidas”, dijo Lora Gilbert, directora senior de servicios de alimentación y nutrición.

El paquete de beneficios que ofrece OCPS incluye: noches, fines de semana y veranos libres, vacaciones escolares libres, colocación laboral flexible, beneficios médicos grupales y el Sistema de Jubilación de Florida.

Además, para incentivar a los interesados, las nuevas contrataciones recibirán un bono de inicio de sesión de $ 3.500, que incluye un bono de $ 2.500 para los contratados antes del 8 de octubre y un bono de $1.000 para los contratados antes del 31 de diciembre.

Recientemente, la Junta Escolar del condado Orange informó que los estudiantes de las escuelas públicas de esta entidad deberán usar mascarillas de forma obligatoria desde el inicio de este año escolar en puerta, “a menos que un padre decida no cumplir con este requerimiento”.

La Superintendente de las Escuelas Públicas del condado Orange, la Dra. Barbara Jenkins, dijo:

“Los detalles incluyen que los padres deben tener la opción de optar por no participar si el distrito escolar requiere máscaras faciales. Quiero agradecer a los padres que son apasionados en ambos lados de este debate y me doy cuenta de que ninguno de los grupos estará completamente satisfecho en esta coyuntura”.

“Debido a una gran precaución por la seguridad de nuestros estudiantes y empleados, y después de consultar con nuestros expertos en salud y miembros de la junta escolar, estoy implementando las máscaras faciales requeridas para todos los estudiantes a menos que los padres decidan no cumplir con el requisito”.

“Este nuevo mandato de mascarilla facial tiene una vigencia de 30 días, a partir del martes 10 de agosto. Continuaremos monitoreando la situación con nuestros expertos locales y tomaremos una determinación sobre cómo proceder antes de que expiren los 30 días”.