Feria del Libro de Miami del MDC anunció ganadora y finalistas de Premio MBF/de Groot de novela corta

La Feria del Libro de Miami del Miami Dade College (MDC), en colaboración con la Fundación de Groot, dio a conocer que la ganadora del Premio Feria del Libro de Miami/de Groot de novela corta es Ellen Michaelson, y las dos finalistas, Holly Takashima y Kristen Simental.

Por Redacción Miami Diario

Michaelson recibirá un premio en metálico por la suma de $6,000, y su noveleta, From the Love of Strangers, será publicada por la editorial independiente Melville House. Además, tendrá un viaje con los gastos pagados a la Feria del Libro de Miami 2020, y la oportunidad de leer y participar en programas de la edición anual de la Feria del Libro.

“Nos complace formar parte de una misión tan digna. Encontrar nuevas historias y ayudar a que sus escritores las compartan con otras personas mediante la publicación de un libro, es un trabajo especial”, expresó Lissette Méndez, directora de programas de la Feria del Libro de Miami.

From the Love of Strangers trata sobre la identidad y la búsqueda de un lugar en el mundo. Su argumento, que ocurre en Brooklyn, Nueva York en 1982, es una historia acerca de la amistad y la vulnerabilidad, narrada desde la perspectiva de un camillero de hospital que aspira a ocupar un cargo más alto. Fue elegida por el escritor Justin Torres, que se desempeñó como juez literario.

Michaelson es doctora en Medicina en Portland, Oregon, y obtuvo su Maestría en Pacific University. Su ensayo lírico Piano Lessons fue publicado en Creative Nonfiction, como finalista de su concurso Primavera 2017. También le han publicado ensayos en Portland Monthly, Women in Solitude, y Literature in Medicine. Participó en la conferencia de escritores Bread Loaf y ha obtenido becas al Summer Literary Seminar y Writers in Paradise.

“Me honra haber sido elegida para el Premio deGroot. Un reconocimiento transformador para la vida de una escritora. Y resulta emocionante haber extraído 6,500 palabras de una novela para reconformarla en una novela corta que ha encontrado su hogar en el mundo literario”, afirmó Michaelson.

Takashima fue una de las finalistas por The Meaning of Words, noveleta que trata el tema del crecimiento y toma de conciencia propia, y sobre cómo, en ocasiones, se necesita silencio y soledad para regresar al mundo.

“Estoy absolutamente encantada. Aun me parece irreal que una historia que existió solo en mi mente por tanto tiempo ahora existe fuera de ella, y ha sido compartida con otras personas. Fue una gran sorpresa, y me siento muy emocionada y agradecida por tener la oportunidad de leerla en la Feria del Libro de Miami”, aseguró Takashima.

Simental, la segunda finalista, fue seleccionada por Why, Arizona, que narra la historia de una chica, un todoterreno, un ex torturado, y un pequeño pueblo perdido en la nada, y el fin del mundo.

“Me emociona y honra este reconocimiento de la Feria del Libro de Miami y los adorables de Groots. Es un sueño verdadero hecho realidad. ¡Ya estoy ansiosa por conocerlos a todos en la Feria”, aseguró Simental.

Takashima y Simental recibirán la suma de $3,000 cada una, y la posibilidad de leer/participar en programas de la Feria del Libro de Miami 2020.

“Parte de la misión de la Feria del Libro de Miami es apoyar a los escritores para ayudarlos a continuar creando obras nuevas. Estas alianzas con la Fundación de Groot y Melville House garantizan que cumplamos lo prometido. Estamos agradecidos de contar con ellos”, agregó Delia López, directora de operaciones de la Feria del Libro de Miami.

Por nota de Prensa

También te puede interesar: