Tras varias horas de dimes y diretes este martes se terminó una de las novelas más engorrosas, que ha tenido el fútbol europeo, y es que el astro argentino Lionel Messi llegó a un pacto con el Paris Saint Germain (PSG).

Hasta el martes en la madrugada los fanáticos del Barcelona tenían la esperanza que el astro que brilló con el club catalán, por 21 años se quedara. Pero su padre Jorge dio una rueda de prensa en el Aeropuerto El Prat de la capital catalana, en la que anunciaba la partida de su hijo a la ciudad luz.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi

Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021