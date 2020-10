Los Tampa Bay Rays no están construidos como la mayoría de los equipos que optan por jugar una Serie Mundial. No tienen agentes libres de alto precio ni candidatos a MVP. Pero aquí están, preparándose para enfrentarse a un equipo de los Dodgers de Los Ángeles cargado de ellos.

Por redacción MiamiDiario

Es un enfrentamiento digno de comprar con la cita bíblica David vs Goliat.

La Serie Mundial enfrentará a los Dodgers, como la tercera nómina más alta de la liga, contra los Rays en el puesto 28 (de 30). Es un enfrentamiento entre los que tienen y los que no tienen, uno de los equipos glamorosos del béisbol contra un club lleno de jugadores desconocidos.

La nómina prorrateada de los Dodgers esta temporada es de 77 millones de dólares. Quince jugadores de los Dodgers están ganando más de $1 millón. Mientras tanto, la nómina completa de los Rays es de $23 millones, menos que los salarios combinados de Clayton Kershaw y Mookie Betts.

Pero así es como deben hacer negocios los Rays del pequeño mercado. Sin los ingresos de los equipos de Los Ángeles y Nueva York, tienen que encontrar gangas, jugadores a los que otros equipos se han rendido pero donde ven algo que otros clubes no ven.

Pete Fairbanks tenía una efectividad de 9.35 en su carrera cuando los Rays lo adquirieron de Texas en julio pasado; ha permitido solo dos carreras en seis apariciones en esta postemporada y estuvo en el montículo para cerrar el Juego 7 contra los Astros.

Randy Arozarena, el Jugador Más Valioso de la ALCS, fue recogido de los Cardenales de San Luis por dos ligas menores en enero. Ya tiene siete jonrones en esta postemporada, uno fuera del récord de todos los tiempos. Los Rays le están pagando solo $90,000 este año.

Betts, quien gana más de 100 veces el salario de Arozarena, no ha bateado ningún jonrón en esta postemporada. Más de 1200 jugadores fueron seleccionados en el draft de 2016. Mike Brosseau, el héroe del ALDS cuyo jonrón ante Aroldis Chapman en la parte baja de la octava entrada llevó a los Rays más allá de los Yankees, no fue uno de ellos. Los Rays lo firmaron como agente libre no reclutado.

Enfrentarse a un club con más recursos no es nada nuevo para los Rays.

Ya han vencido a las dos nóminas más altas de la liga, los Yankees y los Astros, en esta postemporada, y ahora tendrán que superar la tercera nómina más alta si quieren ganar el primer campeonato de la Serie Mundial de la franquicia.

Puede que sean una colección de descartados y sin nombre, pero los Rays se están presentando a una audiencia de béisbol más amplia en octubre. Pregúntele a su playoff más antiguo, Kevin Kiermaier . “Te sientas aquí y miras a este grupo de muchachos, no tenemos muchos nombres conocidos, pero al mismo tiempo, la gente se está haciendo un nombre en este momento” , dijo en la presentación del trofeo de la ALCS el sábado por la noche.

“Y si no saben los nombres a estas alturas, es mejor que los aprendan porque tenemos algunos niños que pueden jugar aquí”.

Pero esto es beisbol y los Rays han demostrado que dentro del campo la historia puede ser otra.

¿Cuándo y dónde inicia?

La instancia decisiva empezará el martes 20 de octubre.

Se respetará el formato original; es decir, tras los primeros partidos habrá un día de descanso.

La sede será el Globe Life Field de Texas, allí se celebraran todos los encuentros, esto con el fin de evitar contagios por la pandemia del coronavirus.

Es la primera vez que la Serie Mundial se juega en una sede neutral.

Fuente: fansided

