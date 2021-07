MSC Cruises anunció el inicio de la construcción de un terminal de cruceros emblemática en PortMiami en un contrato de $ 415 millones con Fincantieri Infrastructure Florida.

Esta terminal se convertirá en la terminal más grande jamás construida en PortMiami, casi el doble del tamaño de la nueva terminal “Crown of Miami” de Royal Caribbean.

Fincantieri tiene su sede en Italia y es uno de los constructores navales más grandes del mundo. MSC se fundó en Italia y tiene su sede en Suiza.

“Miami es sin duda el centro del turismo de cruceros mundial, además de ser el centro ideal para toda el área del Caribe, y por lo tanto es el escaparate perfecto para albergar un trabajo que será representativo de lo mejor del made in Italy”, dijo el CEO de Fincantieri. Giuseppe Bono.

La división de cruceros de MSC Group, Pierfrancesco Vago, dijo que el nuevo complejo que estará listo en el 2023 se convertirá en un hito en Miami.

One step closer to our new terminal at @PortMiami! Today, MSC Group's cruise division today announced a partnership with @Fincantieri for the construction of the state-of-the-art terminal, to be completed by December 2023. Read more ➡️ https://t.co/q58qlY78CX pic.twitter.com/wHePxxOvgB

— MSC Cruises (USA) (@MSCCruisesUSA) July 8, 2021