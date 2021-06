Finlandia es considerado “El país más feliz del mundo”, debido a su baja tasa de violencia, buenos servicios público, pero afronta un problema que se puede agudizar a corto plazo y es el de la mano de obra.

Por eso el país escandinavo está en la búsqueda de trabajadores extranjeros, que puedan su crisis demográfica y solucionen su déficit.

“Es ampliamente reconocido que necesitamos un número impresionante de personas para ayudar a cubrir los costos de la generación envejecida”, explicó Saku Tihveräinen, un cazatalentos de la agencia finlandesa Talented Solutions.

Entre los profesionales que buscan en Finlandia se encuentran efectivos sanitarios españoles, metalúrgicos eslovacos, informáticos o expertos marítimos rusos, indios o filipinos.

En la actualidad, Finlandia cuenta con cuatro mayores de 65 años por cada diez personas en edad de trabajar.

Esta proporción podría cambiar en 2030, esto subirá a uno por cada dos, lo que la situaría solo por detrás de Japón a nivel mundial.

“Después de años de inercia, las empresas y el gobierno finlandés “están en un punto de inflexión y reconocen el problema”, dice Charles Mathies. Encargado de la investigación en Educación y Migraciones de la Academia de Finlandia.

El gobierno de Finlandia calcula que necesita un saldo migratorio positivo de 20.000 a 30.000 personas cada año (el doble que ahora) para mantener sus servicios públicos y los cuidados geriátricos en su nivel de excelencia, y para compensar el inminente déficit en el sistema de pensiones.

Pero el principal problema que tiene el país, para captar personas es su idioma, además del frío inclemente que sufren durante gran periodo del año.

El alcalde de Helsinki, Jan Vapaavuori, movilizó a grandes empresas de comunicación para mejorar el atractivo y la notoriedad de dicha ciudad.

Pero están claro que la labor es titánica más si la persona que decide mudarse, lo hace con su familia.

