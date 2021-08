La firma inmobiliaria que está en crecimiento B Group Capital Management hizo una importante inversión en Miami, al comprar el centro comercial Shoppes of Coral Way.

La compañía adquirió la propiedad en $ 23,7 millones, indicaron las personas que estuvieron involucrados en la compra.

Kirk Olson y Drew Kristol de Marcus & Millichap manejaron el trato con el conglomerado inmobiliario, después de listar la propiedad en septiembre de 2020. El precio de venta está cerca del precio de venta en ese momento de $ 24.2 millones

La venta del centro comercial de 48.993 pies cuadrados equivale a $ 484 por pie cuadrado.

En la actualidad allí funcionan un CVS y Office Depot. Además, de T-Mobile, UPS y una tienda de vitaminas.

B Group Capital, dirigido por el CEO Sebastian Barbagallo, es un grupo recién formado del conglomerado inmobiliario familiar B Group Holding, según el comunicado.

La sociedad matriz es promotora, gestora e inversora de propiedades comerciales y residenciales.

