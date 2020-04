Fiscal general de Florida dice que OPS apoya un plan de Cuba para «traficar con seres humanos»

La Fiscal General de Florida, Ashley Moody, acusó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de servir de intermediaria del régimen cubano para negociar la contratación de médicos de la isla en medio de la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con Moody, la OPS gestiona y apoya el tráfico de Cuba con seres humanos, en referencia a los trabajadores de la salud que la isla envía a otros países bajo «condiciones infrahumanas», reportó Cibercuba.

«La OPS es responsable directamente de todos estos contratos de las famosas misiones y de este sistema de esclavitud y abuso», subrayó la Fiscal.

En Twitter, la abogada y política estadounidense, publicó igualmente que el organismo «es cómplice en el tráfico de médicos cubanos a instancias del régimen cubano».

The @WHO has not only categorically failed in responding to the #COVID19 crisis but its subsidiary, the @PAHOWHO, is also complicit in trafficking Cuban doctors at the behest of the Cuban regime.@realDonaldTrump is right to scrutinize their practices.https://t.co/Rl69F18C3v

— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) April 14, 2020