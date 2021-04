La pandemia del COVID-19 sigue generando contagios en todo el mundo y el estado de Florida no escapa a esta situación, es por esto que todas las semanas abren sitios de vacunación para la población.

Recientemente se pudo conocer que el estado abrió seis nuevos centros de vacunación en los condados de Broward y Miami-Dade.

💉 The state continues to open additional state-supported vaccination sites for Floridians. Recently, the state opened 6 additional sites across Broward & Miami-Dade counties.

➡️ For a full list of state-supported vaccination sites, visit https://t.co/FlRU9VUWlL. pic.twitter.com/10R9trUQ7C

— FL Division of Emergency Management (@FLSERT) April 27, 2021