Este martes, algunos condados de Florida amanecieron inundados, debido a las fuertes precipitaciones que cayeron en la madrugada.

Los condados de Miami-Dade y Broward fueron los más afectados, debido a que la lluvia no cesó si no pasadas las 5:30 am.

Condiciones del clima mejorarán en Florida

Los pronósticos indican, que a medida que pase el día el clima irá mejorando poco a poco, aumentando las temperaturas.

Los termómetros estarán entre los 68°F (20°C) y 71°F (22°C), durante gran parte de la mañana.

Mientras, que en la tarde se espera que haya un incremento de 89°F (27 °C).

Zonas afectadas por las lluvias

Después del mediodía crecen las posibilidades de lluvia hacia el norte fundamentalmente en Broward y Palm Beach.

Las autoridades estarán alertas, para evacuar las zonas que sean afectadas, por las lluvias durante estos días.