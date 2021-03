Después de un fin de semana cálido, Florida seguirá sintiendo el calor el lunes y continuará esa tendencia durante gran parte de la semana laboral.

Específicamente para el lunes, se esperan cielos mayormente soleados en toda la Florida junto con vientos ligeros y máximos en los 80°F (26°C) . Las vacaciones de primavera deberían estar bien en la playa con mar baja y bajo riesgo de corrientes de resaca.

Las temperaturas seguirán en ascenso un poco más a mediados y finales de la semana. Los máximos estarán a mediados de los 80°F (26°C) con vientos con ráfagas de más de 20 mph.

#WinterStormXylia shuts down interstates and knocks out power.

Latest details: https://t.co/3XCZmOgd7C pic.twitter.com/ALwAnlHv3c

— The Weather Channel (@weatherchannel) March 14, 2021