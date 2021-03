El patrón cálido y húmedo continuará en Florida este lunes y la mañana estará con temperaturas entre los 70 °F (21°C) y al final del día estará entre de los 80 °F (24°C) .

Parece que las temperaturas eclipsarán los 90 °F (32°C). Los vientos son suaves, así que si te vas de vacaciones de primavera, el agua te está llamando.

Florida tendrá este patrón cálido y húmedo hasta el miércoles como con más mañana 70°F (21°C) y tarde 8080 °F (24°C) . Quizás una gota de lluvia aislada.

March will end with a sweeping cold front bringing high winds, thunderstorms and even snow as it moves across the Lower 48: https://t.co/L3kSI4tSd3 pic.twitter.com/QESk8YlMKg

— The Weather Channel (@weatherchannel) March 29, 2021