Un frente frío avanza este lunes en toda la Florida y traerá algo de humedad y alivio de la temperatura.

Se le dirá adiós a los 90 °F (32°C) y las temperaturas llegarán mediados a los 80°F (26°C) , la humedad más baja y la brisa de la tarde. Solo se espera una lluvia aislada. Se esperan condiciones similares hasta mediados de semana.

La brisa permanecerá hasta el fin de semana en Florida, pero notará que la humedad y las temperaturas aumentarán progresivamente.

Temperatures will be on an up and down roller coaster from coast to coast across the U.S. this week.

Forecast for the week ahead: https://t.co/g13qEDESmW pic.twitter.com/xyeKUGkEgG

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 25, 2021