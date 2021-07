Un informe publicado el lunes por la AARP revela que los hogares de ancianos en Florida de Florida fallaron en la meta de vacunar a los empleados contra el coronavirus.

Las tasas de vacunación contra el COVID-19 entre los trabajadores de las residencias de ancianos de Florida se encuentran entre las peores del país -sólo por encima de Luisiana-, mientras que las infecciones entre los residentes siguen siendo aproximadamente el doble de la media nacional.

Florida nursing homes 2nd-worst in nation for vaccinating staff, report finds https://t.co/o89Z1Ehw5u — FamiliesForBetterCare (@_FFBC) July 20, 2021

A medida que las infecciones por coronavirus en el estado han comenzado a aumentar a un ritmo alarmante, menos del 42% del personal de las residencias de ancianos había sido completamente vacunado el 20 de junio, informó la AARP.

Según datos más recientes del gobierno federal, la tasa es del 43,8%, la segunda más baja en el ámbito nacional. Mientras tanto, el personal de Hawái -el estado que ocupa el primer lugar- se jactó de tener una tasa de vacunación de casi el 84%. La media nacional era del 56%, reportó OrlandoSentinel.

“Florida sigue estando significativamente por detrás de la nación en cuanto al porcentaje de trabajadores sanitarios totalmente vacunados en nuestras residencias de ancianos”, dijo el director estatal de AARP Florida, Jeff Johnson.

Explicó que “Florida representa ahora uno de cada cinco nuevos casos de COVID en Estados Unidos. Con el aumento de los casos una vez más en todo el país y teniendo en cuenta la variante delta altamente contagiosa, se debe hacer todo lo posible para proteger a los vulnerables residentes de las residencias de ancianos.”

Y aunque las infecciones disminuyeron durante las cuatro semanas anteriores al 20 de junio, el 26% de las residencias de ancianos del estado informaron de al menos un nuevo caso entre los trabajadores y el 11% informó de una nueva infección entre los residentes, ambos el doble de la media nacional.

El riesgo es especialmente preocupante, ya que más del 30% de los 70.000 residentes de residencias de ancianos del estado no están vacunados, según los defensores.

FFBC Director Brian Lee's letter to @GovRonDeSantis asking him to resume publishing #COVID19 case infection and death data for Florida's nursing homes and assisted living facilities. #resumethedata #seniorsfirst pic.twitter.com/f2rkqNnPA9 — FamiliesForBetterCare (@_FFBC) July 17, 2021

Brian Lee, director ejecutivo de la organización nacional de defensa Families for Better Care, dijo que las pobres tasas de vacunación del estado lo llevaron a pedir al gobernador Ron DeSantis a finales de la semana pasada que reanude la presentación de informes estatales sobre los casos de COVID-19 y las muertes entre los residentes y el personal de atención a largo plazo.

El Departamento de Salud de Florida dejó de publicar esa información en línea el 4 de junio, cuando cambió de actualizaciones diarias a semanales del coronavirus, citando una caída en los casos.

And yet, Floridians have no real time information about how the pandemic is affecting nursing homes and assisted living facilities since @GovRonDeSantis pulled the plug on case infection and death data for LTC facilities. #resumethedata https://t.co/DUce5ejZwr — FamiliesForBetterCare (@_FFBC) July 17, 2021

“Debido a estas bajas tasas de vacunación que ya estábamos viendo, y debido a la evolución de las variantes [del virus], Florida realmente necesita tener su dedo en el pulso de lo que está sucediendo en estas instalaciones”, dijo Lee. “Y no es así. Es muy alarmante”.

El Departamento de Salud del estado había ofrecido el único sitio disponible públicamente donde los residentes podían ver las tasas de infección y muerte en las instalaciones de vida asistida y los centros de vida independiente para los ancianos.

Los datos de los hogares de ancianos son reportados en línea por los Centros federales de Servicios de Medicare y Medicaid, pero no son tan actuales como lo era el tablero del estado, dijo Lee.

July Fourth concert may have spread COVID among vaccinated residents at John Knox Village https://t.co/29eUi93BzI — FamiliesForBetterCare (@_FFBC) July 17, 2021

DeSantis aún no ha respondido a la solicitud, dijo Lee, pero la secretaria de prensa del gobernador, Christina Pushaw, defendió la trayectoria de DeSantis en la protección de los ancianos vulnerables.