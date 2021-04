El increíble tramo de clima fresco y agradable que hubo el fin de semana en Florida, se mantendrá el lunes. Busque los 60°F (15°C) de la mañana (algunos condados podrían tener 50°F (10°C), Y puede llegar a los 70°F (21°C) sobre todo en la tarde

En los monitoreo no se prevé que llueva en las próximas horas. Los que si habrá es suficiente brisa para mantener el riesgo de corriente de marea alta.

The recent quiet weather pattern in the Lower 48 will turn more active by midweek with a developing storm system in the central U.S.: https://t.co/T6AXl3ygho pic.twitter.com/5BDRG04AUy

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 4, 2021