El estado de Florida se ubica entre los más mortíferos a consecuencia de los rayos, especialmente en el mes de julio cuando el centro de Florida es caluroso, húmedo y tormentoso.

Informes detallados de los registros del Servicio Meteorológico Nacional muestran que las personas son golpeadas y asesinadas por un rayo mientras cubren el techo, cortan madera, se paran debajo de los árboles, montan a caballo, montan en un tractor e incluso se paran en una escalera dentro de una casa.

Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo según el Lightning Safety Council, dependen del comportamiento de las personas cuando hay tormentas eléctricas en el área.

Florida actualmente lidera la nación en muertes por rayos. En un estudio realizado por Vaisala, una compañía de datos sobre rayos, de 2010 a 2019, Florida tuvo 47 fallecidos por rayos. Justo detrás de Florida está Texas con 21 muertes.

