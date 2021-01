Mientras Florida asume de múltiples maneras la vacunación de la población contra el coronavirus.

La nueva administración federal propone una campaña nacional de inmunización masiva, pero el Gobierno estatal parece rechazar la propuesta y asegura que puede hacerlo por sí solo y que solo necesita más vacunas, reportó Diario las Americas.

En efecto, el nuevo gobierno federal quiere aumentar la producción de vacunas y ampliar su papel para acorralar la pandemia, y para ello quiere convocar la ley de la producción de Defensa y que la agencia nacional para el manejo de emergencias FEMA movilice “a personal clínico y contratistas para trabajar mano a mano con la Guardia Nacional para acelerar la aplicación de vacunas”.

“He escuchado la propuesta, que quieren crear centros de FEMA. Puedo decirles que eso no es necesario en Florida”, señaló el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“Todo lo que necesitamos es más vacunas. Ya tenemos la infraestructura. Consíganos más vacunas “, recalcó.

La infraestructura que menciona DeSantis está dada por la distribución de vacunas a hospitales, que a su vez son repartidas en parte a iglesias, autoridades municipales y centros médicos, así como ciertas farmacias e incluso supermercados y otros locales públicos seleccionados.

No obstante, el grado de frustración es ascendente entre las personas que no logran concertar una cita previa para vacunarse, atados a plataformas digitales que no aceptan más solicitudes u hospitales que se ven obligados a cancelar el proceso de inmunización por falta de vacunas.

Divergencias

A la pregunta por qué no crear una red central de vacunación, sea dirigida por el estado de Florida o guiada por el Gobierno federal, en vez de repartir, hay opiniones encontradas.

“¡Esto es indignante!”, reclamó la senadora estatal demócrata Annette Taddeo. “Hospitales han tenido que cancelar miles de citas porque el estado les dijo que no recibirían más vacunas”, añadió.

Y añadió: “Yo tomaría toda la ayuda que podamos conseguir. No hay razón para rechazar la asistencia durante una crisis de salud mundial que ha devastado a millones. Además, la Casa Blanca dijo que Florida solo ha distribuido alrededor del 50% de las vacunas que se les han suministrado. Entonces, díganme por qué no necesitamos ayuda”.

Según los datos proporcionados por la autoridad federal, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y la autoridad de Salud en Florida el estado contaba el jueves 28 de enero con 1.3 millones de dosis que no se habían distribuido.