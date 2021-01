Un estudio realizado por la página de finanzas WalletHub reveló que el estado de la Florida ocupa el puesto 24, de los estados más seguros contra el Covid-19.

La página de finanzas hizo varias valoraciones para obtener los resultados. Estos ítems fueron: pruebas positivas, hospitalizaciones, muertes, así como la proporción de la población elegible que se vacuna.

Esto dejó a Florida en el puesto 24. Lo que indica que está por debajo de jurisdicciones de menor rango como: Ohio, Wyoming, Illinois, Indiana y South Dakota, revela el estudio.

Florida reports more than 11,000 new COVID-19 cases, 121 virus-related deaths https://t.co/1pYSLejLGf

— 小早川さとる (@kobayan_dolphin) January 22, 2021