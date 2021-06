El gerente general de los Florida Panthers, Bill Zito, anunció que llegaron a un acuerdo con el alero Anton Lundell por un contrato básico de tres años.

“Anton es un joven jugador cerebral, habilidoso y dinámico que se estableció continuamente en la liga superior de Finlandia y jugó un papel fundamental en las selecciones nacionales de Finlandia en todos los niveles”, dijo Zito.

“La madurez, el nivel de competencia y la sólida capacidad bidireccional de Anton son cualidades emocionantes para agregar a nuestra organización. Estamos encantados de haber firmado a Anton y esperamos su futuro con los Florida Panthers en los próximos años”. Reseñó el portal de la NHL.

Lundell, de 19 años, participó en 26 partidos con el HIFK de la Liga finlandesa, registró 25 puntos y 16 goles, fue el líder del equipo. El nativo de Espoo, Finlandia, de 6 pies 1 y 185 libras, se desempeñó como capitán suplente del club.

