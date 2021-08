Florida informó el pasado sábado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que el viernes se agregaron 21,189 casos de COVID-19, según cálculos del Miami Herald de datos de los CDC.

El estado también reportó 11 nuevas muertes. En total, Florida ha registrado al menos 3,200,682 casos confirmados de COVID en todo el estado y 43,651 muertes.

Durante la última semana, del 20 al 26 de agosto, los totales de virus residentes en Florida aumentaron en 151,760 casos y 1,737 muertes, según el informe semanal del Departamento de Salud de Florida, publicado el viernes.

Time to #GetVaxed! Our mobile vaccination clinics make it quick and convenient to get vaccinated. No appointment needed! Look at the schedule today to find a location near you! pic.twitter.com/VZa4HdRtZ8

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) August 29, 2021