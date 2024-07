Florida se alista para el regreso a clases: ¿Cuándo comienza cada condado?

Aunque parezca increíble, el final de las vacaciones de verano está a la vuelta de la esquina. Mientras disfrutas de esos últimos días de sol, playa y helados, las escuelas en Florida ya se están preparando para recibir a los estudiantes para el ciclo escolar 2024-2025.

¿Recuerdas cuando el regreso a clases significaba mochilas nuevas, útiles escolares y los nervios de un nuevo comienzo? Bueno, ese momento está por llegar.

En Florida, cada condado tiene la libertad de elegir su propia fecha de inicio, pero con una pequeña regla: ninguna escuela puede abrir antes del sábado 10/08. Esto significa que la mayoría de los estudiantes estarán de vuelta en el aula el lunes 12 de agosto.

Si eres de los que aprovecha hasta el último minuto, este es tu aviso para prepararte y disfrutar esos últimos días de libertad.

Además, el estado del sol se está preparando para un cambio significativo en los horarios escolares en los próximos años. A partir del 1 de julio de 2026, las escuelas secundarias no podrán comenzar antes de las 8:00 a.m. y las preparatorias no antes de las 8:30 a.m. ¡Buenas noticias para los que nos gusta dormir un poco más! Este cambio busca asegurar que los estudiantes tengan un sueño adecuado y mejoren su rendimiento académico.

Pero volviendo al presente, vamos a desglosar todos los detalles para que no te pierdas nada y estés listo para el regreso a clases.

Inicio del ciclo escolar 2024-2025 por condados

En medio de los últimos días de descanso, las fechas de inicio para el nuevo ciclo escolar ya están definidas. A continuación, te presentamos el calendario por fechas de inicio.

Lunes 12 de agosto: La mayoría de los condados de Florida comienzan clases en esta fecha. Revisa si el tuyo aparece en esta lista: Bradford, Brevard, Charlotte, Columbia, Duval, Escambia, Flagler y Hernando. También Highlands, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Marion y Martin.

A esta lista se unen los condados de Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas y Polk. Por último, Sarasota, Seminole, St. Lucie y Volusia.

Martes 13 de agosto: En esta fecha solo dos condados inician clases y son Clay y Collier.

Miércoles 14 de agosto: A mitad de la semana de inicio comienzan las actividades escolares en Broward, Liberty, Madison, Monroe y Taylor.

Jueves 15 de agosto: Por último, en esta fecha darán inicio a las actividades escolares en el condado de Miami-Dade.

Días de clase y feriados libres de impuestos

A pesar de los cambios que se aproximan en los próximos años, la cantidad de días lectivos se mantendrá igual. Es decir, habrá un total de 180 jornadas en todo el estado. Esta es una norma general que rige en la mayoría de los estados del país, según lo estipulado por el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.

Uno de los beneficios adicionales que los residentes de Florida pueden disfrutar es el período de vacaciones fiscales, durante el cual ciertos productos están exentos de impuestos. Según la Federación de Administradores Tributarios, el estado del sol es uno de los que ofrece varias fechas a lo largo del año, aunque los productos pueden variar.

Antes del inicio del ciclo escolar, se estableció un período de exención del impuesto sobre las ventas de 14 días, que comenzará el 29 de julio y finalizará el 11 de agosto. En este lapso, las familias pueden adquirir útiles escolares y otros artículos necesarios a precios reducidos.