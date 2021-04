El estado de la Florida seguirá estancado en este patrón cálido y húmedo este lunes con tormentas vespertinas dispersas en el expediente.

Se espera que las temperaturas máximas lleguen a los 90°F (32°C) esta tarde y se sientan como temperaturas que oscilan entre mediados y superiores a los 90 grados. Los próximos días se ven muy similares.

Multiple rounds of strong storms and heavy rainfall will affect parts of the Florida Peninsula through early this week.

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 18, 2021