Después de un comienzo de la semana laboral que podría llamarse agradable, las temperaturas se volverán a encender a partir del miércoles en todo el sur de Florida.

Luego de otra mañana ligeramente fresca con temperaturas en los 60 °F (15 °C), es probable que las máximas lleguen a mediados de los 80 °F (24 °C), sin lluvia por lo que se ve en las imágenes.

Las temperaturas máximas promedio en esta época del año rondan los 81°F (24°C) para Florida. Lo vientos hacía playa se ven muy bien fuera de un riesgo moderado de marea fuerte.

A developing storm system will produce a dangerous threat of severe storms in the South on Thursday. Long-track strong tornadoes are possible in some areas.

Latest forecast: https://t.co/f6GkovwGHk pic.twitter.com/nJ3awHDLEq

— The Weather Channel (@weatherchannel) March 24, 2021