Este jueves el clima en Florida se mantendrá con temperaturas altas. Pero esto podría cambiar drásticamente a partir del viernes.

Se están gestando cambios con un frente que llega el viernes por la tarde, lo que desencadena algunas lluvias y una tormenta.

Un vez máslos habitantes de Florida lidiarán con un clima cálido y ventoso con máximas que llegaran hasta los 80 °F (26°C),. La brisa está provocando un aviso de embarcaciones pequeñas y un riesgo moderado de corrientes de resaca.

Los cambios se están gestando con un frente que llega el viernes por la tarde, lo que desencadena algunas lluvias y una tormenta. El frente parece llegar lo suficientemente tarde en el día para permitir mediados de los 80 °F (26°C),. una vez más.

New #tornado watch issued until 1 p.m. EDT from central and southwest Georgia into the eastern Florida Panhandle. pic.twitter.com/eLFcyPjkvD

