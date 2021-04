Este martes continuará el clima hermoso y con temperaturas que estarán entre los 60 (15°C) (incluso 50°F (10°C) y podrá llegar hasta los 80 °F (24°C)

Un sol brillante y poca humedad también será el predominante para este martes en Florida ¿quién se queja, verdad?

Se verá una tendencia de calentamiento muy lento esta semana con temperaturas máximas que estarán en 80°F (24°C) el martes hasta el fin de semana.

We've already had historic and disastrous tornadoes this year, but the threat is typically even higher in April.

When a warning is issued for your area, you don't want to waste any time. Make a plan NOW. pic.twitter.com/LAHuyIRV5j

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 5, 2021