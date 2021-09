Este miércoles el estado de Florida superó la cantidad de casos positivos de Covid-19, desde que inicio la pandemia en el 2020.

Según datos suministrados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la cantidad de contagiados llegó a los 3.250.000, desde que inició la pandemia en el 2020.

El condado de Miami-Dade es el que presenta la mayor cantidad de casos en Florida, seguido por Broward.

El informe de la CDC indicó que el lunes el estado llegó a la cifra de 18.608, en el día llegando así a su tope máximo en 24 horas.

"Florida Records Highest Number of COVID-19 Deaths in Single Day Since Pandemic" started – "Fla. Gov. Ron DeSantis has Resisted Mask and Vaccine Mandates", even as cases continue to rise.@ABCWorldNews@FoxNewsSunday@ThisWeekABC@NewsHour@FoxNewshttps://t.co/ajw1uEkahk

— Steve Yam (@YamSteve) August 31, 2021