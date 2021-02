El sur de Florida se despedirá de febrero con las temperaturas más cálidas y las condiciones de viento que ha habido en este 2021.

Parece que el clima del viernes se comportará bien, pero estará en el lado cálido con temperaturas matutinas de entre 60 °F (15°C) y a mitad de la mañana estará en los 70°F (21°C ) y números de la tarde llegarán hasta los 80°F (26°C)

Solo se espera unas lluvias aislada en gran parte de la Florida, en el mejor de los casos. Una sutil brisa de playa también entrará por la tarde.

Anyone struggling with allergies right now? pic.twitter.com/r49fEc9GSL

— The Weather Channel (@weatherchannel) February 25, 2021