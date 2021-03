La primavera se seguirá sintiendo en Florida el martes, pero la mitad y el final de la semana laboral podrían hacer que el área se sienta más como un verano con temperaturas y humedad más altas.

Las temperaturas estarán agradables más el martes con 50°F (10 °C) y 60°F (15 °C )superiores en la mañana seguidos de 70°F (21°C) al final del día. Las posibilidades de lluvia se reducen a cero y los vientos serán suaves.

Un área de baja presión bien hacia nuestro norte mantendrá un riesgo de oleaje moderado para las playas y mares las áreas que ocasionalmente golpean seis pies de la costa de Miami-Dade y Broward.

Last week's severe weather event in the South resulted in 271 severe thunderstorm warnings, 122 tornado warnings, and (so far) 38 confirmed tornadoes.

