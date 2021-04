Este sábado solo habrá una lluvia o tormenta aislada a medida que las temperaturas máximas se aproximan hacia los 80. Se sentirá como si el termómetro estuviera por encima de los 90 °F (32°C)

Ir a pasear en barco o la playa suena bien, pero los vientos darán un alto riesgo de corrientes en Florida. También notará un corte moderado en la Bahía de Biscayne. Las mareas correrán de 2 a 4 pies, ocasionalmente alcanzando los 5 pies. Las embarcaciones pequeñas deben tener precaución.

A coastal low will bring rain and gusty conditions to the Northeast this weekend: https://t.co/nDXhoe8dln pic.twitter.com/RUupKj5KS6

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 23, 2021