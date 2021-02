El jueves terminará siendo el más día más fresco de los últimos que ha habido en Florida, ya que los 40 ℉ ( 4 ℃) generalizados se apoderan del sur de Florida una vez más.

Los vientos más ligeros son responsables de los números ligeramente más fríos, pero los vientos más ligeros también hacen que “se sienta” un poco más cómodo también. Las temperaturas máximas seguirán calentándose en Florida, superando los 70 ℉ (21 grados ) el jueves por la tarde, pero todavía está siete grados por debajo del promedio. Disfruta de la brillante luz del sol una vez más.

Una gran tendencia al calentamiento comienza el viernes cuando los fuertes vientos del sureste se apoderan de ellos. Los mínimos volverán a los 60 ℉ (15 ℃) y los máximos a los 70 (21℃) superiores.

Las posibilidades de lluvia una vez más serán mínima. Se espera que hallan números aún más cálidos el sábado a medida que las temperaturas matutinas se acercan a los 70 ℉ (21℃) y las máximas llegan a los 80 (26 ℃) .

