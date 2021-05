Florida se ha caracterizado por tener playas espectaculares, pero hay una playa que sobresale por encima de las demás debido a su ubicación y las comodidades que ofrece, según la página web Tripadvisor.

Se trata de St. Pete Beach, ubicada en el condado de Pinellas, es uno de los balnearios más visitados por los turistas durante el verano.

Esta playa estuvo en el puesto número 5 entre las 25 mejores del mundo, según los usuarios de Travellers .

This Florida Beach is the No. 1 top beach in the United States https://t.co/xySNksNxKU

— GRETA (@FinzGreta) May 16, 2021