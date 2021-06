El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el lunes un par de proyectos de ley centrados en “la nefasta influencia extranjera y el espionaje corporativo”.

DeSantis acusó a China de robar propiedad intelectual e infiltrarse en amplios sectores de la sociedad estadounidense, especialmente en el mundo académico.

“No existe una entidad que ejerza una influencia nefasta más generalizada (en una amplia gama de industrias e instituciones estadounidenses) que el Partido Comunista de China”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa en Miami, reportó Newsbreak

Today, the State of Florida is taking a stand against communist dictators and bad state actors. We will STOP CCP INFLUENCE in our education system and government by going on offense.

Watch: https://t.co/WsWn0ccQPk

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 7, 2021