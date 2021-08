Tras la aparición del COVID-19, el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

Pero según indican datos estatales recientemente revelados, tras el comienzo de la vacunación masiva, los turistas volvieron a elegir el estado del sol.

Un dato a considerar es que según cálculos del departamento de finanzas del estado de la Florida hechos en 2019, al menos un 15 por ciento de la economía estatal deviene del turismo, convirtiéndola en uno de los motores financieros esenciales de la región, reportó Albertonews.

Durante la primavera de este año (que en el hemisferio norte va desde abril a junio), más turistas llegaron a Florida que en el primer trimestre del año, llegando a cifras de visitas comparables a las de 2019, antes de la aparición del COVID-19.

