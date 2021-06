Forbes publicó una lista con 50 mujeres emprendedoras, líderes, científicas y creadoras que, después de los 50 años, están obteniendo sus mayores logros y provocando un mayor impacto. Juntas, encarnan un nuevo movimiento de mujeres que rechazan la idea de que la parte más dinámica de la vida es la primera mitad.

Un cálido martes de finales de abril, un grupo de fotógrafos, periodistas y diseñadores florales se reunieron bajo el rostro de Clío, la musa de la historia de la mitología griega, para un proyecto muy en su espíritu: Los 50 sobre 50, una nueva iniciativa de Forbes con la plataforma Conoce tu valor de Mika Brzezinski que nos cuenta sobre las mujeres que están asumiendo su poder y son mayores de 50, 60, 70 o, como fue el caso de nuestro tema de fotografía ese día, 80.

La lista se hizo en función de tres criterios principales: logros después de cumplir 50 años; éxito a gran escala (los fundadores y directores ejecutivos de empresas con fines de lucro deben generar un mínimo de $ 20 millones en ingresos anuales); y una mentalidad de pagar por adelantado. Muchas de estas mujeres no solo están trabajando para avanzar en sus propias carreras; utilizan sus plataformas para mejorar la vida de las generaciones futuras.

Los logros de las mujeres dentro de los últimos 50 son deslumbrantes: considere la vicepresidenta Kamala Harris, quien a los 56 años es la primera mujer y la primera afroamericana y asiática estadounidense en ocupar ese cargo y ahora es la primera en la fila para la presidencia. O la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, quien a los 53 años se convirtió en la primera mujer en tomar el timón de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, y la gerente general de los Miami Marlins, Kim Ng, quien a los 52 se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo de Grandes Ligas. y hay muchos, muchos mas.

Muchas de estas historias incluyen a mujeres que han sobrevivido a momentos igualmente difíciles. Julie Wainwright fue la directora ejecutiva de pets.com en el apogeo de la burbuja de las puntocom; el día que tuvo que cerrar la empresa, su marido pidió el divorcio. A los 53 años, comenzó de nuevo y fundó el minorista de consignación en línea de lujo The RealReal. La compañía se hizo pública en 2019 y ahora tiene un valor de más de mil millones de dólares.

Wainwright ejemplifica el espíritu emprendedor y la resistencia que buscamos al compilar esta lista. Al igual que Cathie Wood, la fundadora de Ark Invest (quien, a sus 65 años, es una de las inversionistas más valientes de Wall Street), y Shonda Rhimes, la fundadora de Shondaland, de 51 años, que rompió los récords de transmisión de Netflix con su debut en diciembre. espectáculo, Bridgerton. Wainwright, Wood y Rhimes se unen al vicepresidente Harris en la portada de la revista, la primera vez en la historia de Forbes que varias portadas de un solo tema han presentado a todas las mujeres. Sus rostros indomables son un faro para las generaciones de niñas y mujeres que vienen detrás de ellos.

“Siempre encuentro a estas mujeres jóvenes que han sido condicionadas para creer o hablar de sí mismas de maneras que las hacen más pequeñas”, dice Rhimes. “Me vuelve loco”.

La lista incluye a la hispana María Elvira Salazar, congresista por el Distrito 27 de Florida.

Estas historias, por cierto, no terminan aquí. Se publicarán tres versiones más de este paquete durante el verano. Quieren dar crédito a las mujeres mayores de 50 años que están teniendo un impacto en las leyes, las políticas y la educación; las mujeres mayores de 50 años, visionarias tecnológicas y artísticas; y las mujeres mayores de 50 años que hacen lluvias financieras. El primero de estos focos se lanzará en julio.

