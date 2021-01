Como parte de una restructuración de sus operaciones en Latinoamérica, la compañía de automóviles Ford informó este lunes que en 2021 cerrará sus tres plantas de producción en Brasil, reportó elnacional

El fabricante de vehículos precisó que la medida le va a suponer unos costos de 4.100 millones de dólares.

La producción cesará inmediatamente en las plantas de Camacari y Taubaté, aunque continuarán suministrando partes “durante varios meses para dar apoyo a los inventarios”, mientras que otra planta en Horizonte seguirá operando hasta el cuarto trimestre de 2021, informó la empresa.

El máximo ejecutivo de Ford, Jim Farley, dijo en un comunicado que “estamos trasladándonos a un modelo de negocio más austero y ligero en activos al cesar la producción en Brasil y servir a los clientes con algunos de los mejores y más excitantes vehículos en nuestra cartera global”.

Se pudo conocer que Ford mantendrá sus operaciones de atención al cliente en Brasil, incluyendo las ventas, el servicio, el mercado posventa y apoyo de garantía, así como su centro de desarrollo de producto en Bahía, su campo de pruebas en Tatuí y su sede regional en Sao Paulo.

El cierre de las tres plantas se produce debido a que la “pandemia de Covid-19 amplifica una persistente capacidad inactiva de la industria y una lenta facturación que han resultado en años de pérdidas significativas”, de acuerdo con la nota, que señala un “entorno económico desfavorable”.

