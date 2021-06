Heather Moraitis, vicealcaldesa de Fort Lauderdale, está tratando de convencer al gobernador Ron DeSantis de que la ayude a llevar el proyecto de túnel subterráneo de Elon Musk a la ciudad.

Ella considera que la medida aliviará la congestión del tráfico y creará una red de tránsito conectada en el centro de la ciudad.

“La semana pasada, me reuní con funcionarios del proyecto Boring Co. de Elon Musk en Las Vegas para entender mejor cómo traer esta tecnología de túneles a Florida”, escribió Moraitis en una carta del 25 de mayo a DeSantis. “[Fort Lauderdale] es la mejor ciudad para traerlo primero”.

Llamado Vegas Loop, el sistema de dos túneles de 52 millones de dólares conecta el centro de convenciones de la ciudad con el Strip de Las Vegas en un bucle de 1 milla.

Additionally, I am proud to highlight the Las Vegas Convention Center will now be home to the innovative Convention Center Loop, a first for @elonmusk’s @boringcompany and most importantly, another first for Nevada. pic.twitter.com/M5jLjRkL0p

— Governor Sisolak (@GovSisolak) May 27, 2021