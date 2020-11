La naturaleza no deja de asombrarnos. Esta vez, unas fotografías compartidas en Twitter y otras redes sociales han causado gran impacto en los usuarios, ya que muestran a una anguila saliendo de la garganta de una garza en pleno vuelo.

Sam Davis, un fotógrafo aficionado de Maryland (Estados Unidos), se encontraba en una reserva de la ciudad de Baltimore para capturar algunas escenas de los animales en la zona cuando fue testigo del inusual acontecimiento.

Según recordó, al principio creyó que era una serpiente que le había mordido el cuello al pájaro, pero cuando descargó las imágenes en su computadora, se dio cuenta de que la anguila, aún viva, atravesaba el cuello del ave.

"Horror moment eel bursts its way out of heron's throat while it's flying away" Yeah, headline (from Daily Star) speaks for itself. Photos are from Maryland. Heron survived. Photos Mr Sam Davis. #birds #birdsvsfish #eels #animals pic.twitter.com/JoPQMcvMVv

La garza había devorado al pez, pero no contaba con que era una anguila serpiente. Esta especie posee una cola afilada que utiliza para cavar dentro del agua y poder esconderse. No obstante, cuando se encuentra en peligro, la usa para perforar a quien le haga daño.

The old adage, 'Be careful what you eat!' holds true for this #heron after devouring a #snake eel that burrowed out of the bird – Sam Davis photographer captured the image – Article at LadBible https://t.co/MwXwOqhgAZ – #NaturePhotography – Appreciated by @narrativelens pic.twitter.com/O8lDhJrK4f

— Cameron Wood (@narrativelens) November 6, 2020