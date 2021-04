Este domingo se dio inicio a la temporada de la MLS, en lo que significa la segunda participación para el Inter Miami y el arranque fue ante nada más y nada menos que Los Angeles Galaxy.

En una calurosa tarde, el estadio del Inter Miami abrió sus puertas, aunque de forma reducida, para el encuentro que su propietario David Beckham, seguramente viviría de forma especial.

A pesar de no estar a su máxima capacidad, el ambiente del Drive Pink Stadium en Fort Lauderdale fue de fiesta y las gradas no paraban de corear en favor del Inter Miami.

Para esta partido se vendieron todas las entradas disponibles y además, fueron muchas las personalidades que se pudieron ver en las gradas del estadio, entre ellas figuran Francis Suárez, alcalde de Miami, Tom Brady histórico jugador de NFL con Tampa Bay, y por supuesto, el propietario del equipo, David Beckham, quien fue ovacionado a su entrada a la cancha.

Al bajar al engramado, la afición se emocionó con el gesto del inglés y lo ovacionaron, algo que conmovió a Beckham, quien los saludó a la distancia y les agradeció el apoyo al equipo que vive su segunda temporada en la MLS.

Home at last. A special match for us all, but especially for David Beckham, who took a lap of #DRVPNKStadium to thank #LaFamiliaIMCF for the unwavering support 💗🖤. pic.twitter.com/vtK1wwlQ1D

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 18, 2021