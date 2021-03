Este fin de semana se realizará la Franchise Expo, la primera feria en Miami desde que comenzó la pandemia de COVID-19, reportó apple

La primera feria comercial celebrada en Miami desde que comenzó la pandemia de COVID-19 llega a la ciudad este fin de semana.

Franchise Expo, con 72 marcas de franquicias, está abierta al público en el Centro de Convenciones del Aeropuerto de Miami este sábado y domingo.

El director del evento, Ted O’Shea, dijo que hasta el jueves, se habían inscrito más de 1.500 asistentes

RT TradeShowExec "Let the celebration of women continue! Join us at the IAEE Regional Women’s Leadership Forum on April 20. Click here to register and learn more: https://t.co/afrM373x0i #WomeninExhibitions #Internationalwomensday #womenshistorymonth #… pic.twitter.com/LmeodFwTJa "

“Todos quieren iniciar negocios en el sur de Florida”, dijo O’Shea.

La feria comenzó el viernes con una jornada comercial. La exposición pública contará con seminarios educativos para los interesados en iniciar una franquicia.

La asistencia es gratuita para los que se preinscriban y 29 dólares en la puerta.

Se requiere el uso de mascarillas, y habrá puestos de saneamiento en todo el recinto de la exposición, dijo O’Shea.

RT FranTimes "For the 75-year-old @fostersfreeze, growth is about to heat up. The California institution is expected to open its first location in nearly 30 years with a new look, new technology and a radical update for the storied brand. https://t.co/rvpr6nyvNM"

— The Great American Franchise Expo (@great_expo) March 12, 2021