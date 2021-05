Francis Suárez, alcalde de Miami, ha recaudado más de 2,7 millones de dólares este año, un ritmo más rápido que el de campañas anteriores.

Suárez, un abogado inmobiliario de 43 años que se presenta a un segundo mandato, recaudó unos 796.100 dólares para su comité político, Miami For Everyone, reportó Miami Herald.

La cuenta de la campaña de reelección de Suárez, que está separada de su comité político y puede recibir contribuciones máximas de 1.000 dólares, recaudó 34.750 dólares adicionales en abril, según los registros de la ciudad.

Las mayores donaciones proceden de los intereses inmobiliarios, tecnológicos, energéticos y sanitarios.

David O. Sacks, un inversor tecnológico y uno de los ejecutivos fundadores de PayPal, dio al comité de Suárez 50.000 dólares.

Suárez recibió a Sacks en el Ayuntamiento el 13 de abril para grabar uno de sus vídeos de “charlas de cafecitos” que promueve regularmente en las redes sociales.

It was such a pleasure hosting investor and founder @DavidSacks for a #CafecitoTalk

We talked about what he sees in the “burgeoning tech scene” in Miami and what it could mean for the next decade in our City.

Check it out⬇️⬇️ pic.twitter.com/9lo1s9WvML

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) April 13, 2021