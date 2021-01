El alcalde de Miami, Francis Suárez anunció en Twitter un fondo federal de 14 millones de dólares para asistencia para el pago de la renta.

«Me enorgullece anunciar que hemos recibido $ 14 millones adicionales del gobierno federal para lanzar un nuevo programa de asistencia de alquiler para nuestros residentes.» dijo Francis Suárez.

«Trabajaremos con nuestros Comisionados para decidir la logística detrás del despliegue de estos nuevos fondos y comunicaremos cómo solicitarlos lo antes posible.» dijo Suárez.

I am proud to announce that we have received $14M from the Federal Government to immediately launch a new Rental Assistance Program for our residents. We will work with our Commissioners to decide the logistics behind rolling out these new funds and will communicate how to apply. pic.twitter.com/z0Ylm5MQkI

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) January 27, 2021