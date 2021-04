Luego de atravesar varios obstáculos, incluido la pandemia del Covid-19, el alcalde de Miami , Francis Suárez anunció que se inscribió para la reelección al puesto.

Las elecciones para los alcaldes de los distintos condados están programadas, para el mes de noviembre.

“Ya me he inscrito para la reelección. Soy la única persona en esta ciudad que ha mostrado ideas que se pueden cumplir, con amistades a nivel federal para favorecer a nuestros residentes, que ha conseguido recursos para sobrevivir en un tiempo enfocado en construir viviendas asequibles, con proyectos que queremos financiar con fondos federales y el único alcalde que batalla todos los días para reducir los impuestos”, indicó Suárez en una entrevista realizada por Diario Las Américas.

Uno de los proyectos que tiene en mente Suárez para su próxima gestión es la construcción de un túnel, que sería financiado por la empresa de carros electrónicos Tesla.

“Es como un sistema de transporte masivo. La diferencia es que, en vez de ser vagones de trenes, los carros son Tesla y se mueven en una vía pavimentada, subterránea. Tiene la capacidad máxima de transportar a 60.000 personas cada hora, que es mucha más capacidad que la que tiene el sistema de Metrorail (trenes) por día. En Las Vegas se hizo bajo la financiación de la propia compañía. Los residentes que lo van a utilizar pagarán una tarifa por usarlo. Es algo que se puede construir mucho más barato que otros sistemas de transporte. Se puede hacer sin tener que comprar tanto terreno y esto no se tiene que hacer con el túnel”, Enfatizó Suárez.

Pero la Suárez indicó que la ejecución de este proyecto ha tenido diferentes trabas, por parte de sus adversarios políticos.

“A este proyecto le quieren meter política. Cada vez que uno propone algo, en vez de esperar y conocer los planes, lo que hacen es criticar porque criticar es fácil sin saber lo que se está haciendo. Esta es una idea que surgió a través de una comunicación que yo tuve con Elon Musk (fundador y presidente de la empresa Tesla) pensando inicialmente en un proyecto pequeño, factible, para comprobar que esto funciona para los residentes de la ciudad de Miami. Comenzamos con la idea de fabricar un túnel para conectar Brickell y el centro. Pero cuando yo vi la tecnología en persona fue evidente para mí, por eso la gente debe ir a verlo a Las Vegas, que esto es algo que puede servir en una dimensión más grande. Podría ser una línea que comience en Brickell y conectaría al Downtown, Overtown, OMNI, Wynwood, Midtown, Design District hasta La Pequeña Haití, con lo que se conectaría el sur y el norte de la ciudad. Esa es una propuesta. También se podría conectar a través de la Calle 8 o Flagler el este y el oeste de la ciudad hasta la calle 72. Entonces, no hay ninguna limitación de lo que se puede conectar y lo bueno de esta tecnología es que es muy flexible para el diseño de rutas. Mi idea es empezar algo para comprobarle a los residentes de Miami, como lo han hecho en Las Vegas, que esta es una solución efectiva”.

Suárez indicó que se deben generar varias ideas para conectar la ciudad incluso, hacía aquellos pequeños rincones donde no hay casi acceso.

“Ahora estoy convencido de que tenemos que hacer algo más grande hasta La Pequeña Haití, y eso conectaría al área más densa de la ciudad y todos los vecindarios que ya he dicho. Y luego, si es efectivo y exitoso, se puede hacer otro cubriendo de este a oeste. La idea es llevarlo a donde haya una mayor concentración de personas porque eso es lo que debe tener en cuenta un sistema de transporte”.

Francis Suárez indicó que ya se reunió con el presidente de Tesla, Elio Musk para ver cómo y cuando se iniciará la construcción del puente.

“Ya se dio la conversación con Musk, fui a conocer el proyecto en Las Vegas, ahora tengo que hablar con los comisionados porque ellos tendrán que aprobarlo. Posiblemente voy a necesitar un consultor que nos diga cómo hacer una licitación pública o utilizar el modelo de Las Vegas para hacerlo más rápido. En Las Vegas se construyó cada milla en un año. En Miami serían unas ocho millas. Son 10 millones de dólares por milla y cada estación tendría un costo también de 10 millones de dólares. Este es un proyecto que no le costará nada a los residentes que no lo usen”.

