El alcalde de Miami, Francis Suárez se unirá este miércoles 14 de abril para realizar una entrega gratuita de alimentos.

Junto a Suárez estará el comisionado de la ciudad Jeffrey Watson para realizar la actividad en Charles Hadley Park.

La actividad será con Drive Thru para evitar la aglomeración de personas por la pandemía.

No se especificó un horario y puede comenzar en un momento anterior debido a problemas de tráfico y seguridad.

